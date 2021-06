“El foc és una passió, però s'ha de tractar amb respecte”

Anna Lluch. Fallaire major de les Valls. 36 anys i original de Sant Julià. Cartera de professió, però una apassionada dels actes populars. És monitora de l’Agrupament Escolta i Guia lauredià, participa a l’esbart dansaire de la capital i també forma part de la coral.

Com es va iniciar en el món de les falles?

Els amics de Sant Julià de Lòria em van proposar si ho volia provar i em vaig llançar a la piscina. Em va agradar molt i ja fa sis anys que hi estic ficada.



Què representa el fet de ser la fallaire major?

Vindria a ser la portaveu dels fallaires d’Andorra si se celebrés alguna trobada fora del país. És com estar en una taula nacional de fallaires.



I en l’àmbit personal?

La veritat és que em fa molta il·lusió. Des del col·lectiu em van proposar ser candidata a fallaire major i després d’intentar-ho el