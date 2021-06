“Ara costa molt més explicar l'univers que fa 30 anys”

Fascinat des de petit pels secrets del cosmos, Pujol no desaprofita cap ocasió per difondre la seva passió. Sovint puja a Andorra a dirigir observacions astronòmiques i a impartir conferències a públic de totes les edats.

Quan va néixer la seva passió per l’astronomia?

Quan tenia nou anys vaig tenir la sort de veure en directe l’arribada de l’home a la Lluna.



L’experiència el devia marcar molt.

Va transformar en fascinació l’interès que ja sentia aleshores per l’univers. Va convertir-se en la meva passió.



Com va transformar aquesta afició en la seva feina?

Vaig estudiar la llicenciatura en Astronomia a la Universitat de Barcelona, però fins fa ben poc no ha estat la meva ocupació principal.



Per què?

Vaig començar a treballar per a una farmacèutica i vaig acabar dirigint-ne el departament de logística. Hi vaig treballar molts anys, en aquesta empresa.



És difícil