“És molt positiva l'aposta pels tennistes joves de casa”

Una lesió al braç el va apartar del tennis un temps i ara torna a l’equip de Copa Davis. La selecció, amb JeanBa Poux de capità, encetarà demà el gran repte d’assolir el salt al grup 3 europeu. Gelabert torna a la gran cita, deu anys després.

Aterrats ja a Macedònia, tindrà papallones a l’estòmac.

[Riu] No estic gens nerviós i estic molt tranquil, sincerament. Avui mateix serà el sorteig i ja coneixerem els rivals.



Quins escolleix?

Egoistament, està clar que ens interessa caure en el grup de quatre perquè tindríem més opcions, perquè pugen dos de cada grup. Com a preferència, si evitem Moldàvia, Montenegro o Macedònia ja estaria molt bé.



Hi ha tres equips inabastables i cinc amb els quals es pot competir perfectament.

Els tres que li he citat tenen jugadors amb rànquing ATP i estan a un altre nivell. En condicions normals haurien d’ascendir aquests tres i l’altre