“El desplaçament més sostenible és el que no es fa”

Enginyer especialitzat en projectes d’eficiència energètica. Avui participa en una taula rodona sobre mobilitat, en el marc de les Jornades de l’energia i ciutats sostenibles que durant tot el dia se celebren a l’auditori Claror de Sant Julià.

Quin impacte mediambiental té la mobilitat a Andorra?

Els desplaçaments interns i els procedents del turisme representen el 56% de les emissions generades al país. Per fer-nos una idea, cada dia passen per l’avinguda Francesc Cairat, a tocar d’on farem la taula rodona, una mitjana de 22.000 vehicles.



Una barbaritat...

Això significa que, al cap de l’any, en un tram amb prou feines de 600 metres, els vehicles que hi passen originen una despesa de més de 400.000 euros i més de 800 tones de CO2. Per això avui proposarem mesures concretes per reduir-ho.



Per exemple?

Una de decisiva són els plans de mobilitat sostenible