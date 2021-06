És el responsable de la càtedra Intent HQ de canvis en el comportament del consumidor. Avui impartirà una conferència organitzada per Crèdit Andorrà, sota el títol ‘Què puc fer per servir i fidelitzar els meus clients?’.

Com veu la situació del comerç a Andorra?

Andorra és una història comercial d’èxit. Fins al 2020, tots els indicadors comercials i d’obertura de negocis eren positius, a diferència del que passava, per exemple, a Espanya. Era com si comptéssiu amb els millors clients que venien de fora, sumats al poder adquisitiu que tenen els residents al país.



Què creu que cal fer per mantenir aquesta posició?

Cal fer una reflexió important, perquè hem de pensar que el 30% del comerç sigui online, serà d’aquí a molt poc temps. I aquí és on han de reflexionar els comerços, com adaptar-se a aquesta situació.



