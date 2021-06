“Els diners són importants però per a mi ho era jugar”

Ha estat pitxitxi de la Lliga Multisegur Assegurances amb la UE Engordany en una temporada en què l’equip ha patit problemes econòmics, i ara s’incorpora a l’FC Santa Coloma, en què disputarà competició europea amb 22 anys.

Fitxa per l’FC Santa Coloma. Il·lusionat?

Sí, és una etapa important per a mi. A l’Engordany no hem complert els objectius i l’FC Santa Coloma em va proposar una idea i un projecte interessant, i jo volia seguir bé.



Jugarà competició europea.

És un objectiu important per a mi perquè soc jove, vull jugar el millor possible i la competició europea és una cosa que està bé per descobrir alguna cosa més que el futbol andorrà o francès, d’on vinc.



Quin objectiu es marquen?

Treballem per passar de ronda. Sabem que serà difícil però tenim ganes de guanyar. Podem guanyar o perdre, però el principal