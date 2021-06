51 anys. Col·lecciona miniatures de perfums des de fa molts anys i és una apassionada d’Andorra. Va guanyar el premi especial en economia circular pel projecte Residu Zero de la 15a edició del Concurs d’Iniciatives Ambientals.

En què es basa el projecte?

És una botiga que he obert on pots adquirir productes de neteja a granel, ja que aquesta mena d’envasos genera molts residus.



Promou el residu zero.

Aquesta és la premissa. Intentem declarar la guerra al plàstic sense demonitzar-lo, però reduint-lo al màxim. És un efecte minideixalleria, els clients venen a buscar els productes amb els seus envasos i fins i tot hi ha veïns que ens en porten perquè els puguem reutilitzar.



Té una estreta relació amb l’economia circular.

Totalment, donem ús als envasos que han acabat la seva vida útil amb el producte que contenien i els en