“He trobat una estabilitat que m'agrada i em sento molt bé”

Esportista d’arrel i multidisciplinari. Nutricionista i entrenadora de bàsquet base, també ha tastat l’atletisme i el bàsquet d’elit, però que accepta qualsevol activitat física de bon grat. El seu somni és formar una acadèmia de bàsquet.

Quina professió li posem a algú com vostè, ficada en més d’una història?

[Riu] Entrenadora de bàsquet, no? He estudiat nutrició però no exerceixo; no tinc consulta tampoc, així que, de moment, posi entrenadora.



Atletisme, bàsquet... el seu cas és de ‘tocar tots els pals’ sense discussió.

Ara m’he enganxat al vòlei platja, eh? Qualsevol patxanga d’un esport, encara que no l’entreni, ja m’agrada i m’ho passo molt bé.



Sempre ha mantingut la necessitat de competir.

No cregui. Va arribar un moment a la meva vida, fa uns anys, que no ho volia fer més. El meu cap i el cos van dir prou i