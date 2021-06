“Més important que dedicar-hi molt temps és com l'aprofites”

Va començar el concert amb una obra d’un compositor que no era anunciat al programa: vostè.

Als recitals de final de carrera de l’ESMUC, una de les condicions és incloure una obra d’un autor català viu, i vaig pensar que la millor opció era triar una composició meva.



No és la primera obra per a piano que escriu, però.

No, i tampoc no és la millor de les que he escrit fins ara, però era la que m’anava millor per al temps que tenia per preparar el concert.



Li interessa més el vessant com a compositor que com a concertista?

M’interessa molt la composició, i,