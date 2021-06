“Tancats entre les parets de l'aula no veiem la realitat”

Vostè va recollir el premi d’Unicef en nom de l’Escola andorrana de batxillerat.

Sí, jo i un company, el Lluc Prodoprigora, vam recollir el premi amb motiu del projecte (CAS) que hem fet entre tots. També és un premi que reconeix les petites aportacions que hem anat fent per l’Unicef.



En què consisteix exactament aquest projecte?

Tenia com a objectiu la divulgació dels drets dels infants. Hem pintat un mural en forma d’arbre per representar els seus drets i alhora hem creat un vídeo per donar-los a conèixer.



Quin ha estat el rol de cadascú?

Unes companyes i jo vam dibuixar l’arbre. Entre tots el