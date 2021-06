“La pedra seca permet evitar l'erosió de la terra”

És un dels pioners de la recuperació de la construcció amb pedra seca a Andorra. Des de fa tres anys ofereix diversos cursos al Principat, adreçats tant a persones que s’hi inicien com a treballadors de la construcció i altres perfils tècnics.

Com va aprendre l’ofici d’artesà de pedra seca?

Soc autodidacte. Tot el que sé ho he après sol.



Quan va tenir el primer contacte amb aquesta feina?

El 2008. Un dia un amic i jo vam tenir l’oportunitat de refer una paret de pedra seca de l’església de Sant Bartomeu del Grau (Osona) que s’havia desmuntat. Va ser un encàrrec de l’ajuntament. Aleshores jo feia moltes feines de temporada. Ara una cosa, ara una altra. I refer aquesta paret em va agradar molt.



Va ser llavors quan va decidir de dedicar-s’hi professionalment?

No immediatament, però quan vam veure que no hi havia gaires empreses que