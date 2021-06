“El play-off és un premi i no pujar no seria un fracàs”

Apassionat de l’hoquei patins des de fa gairebé 15 anys, en dues setmanes disputarà el play-off d’ascens per pujar a Nacional Catalana i espera estar entre els representants de la selecció a l’Europeu que es farà aquest estiu.

Acaben la segona fase quarts i lluitaran per l’ascens. Satisfets?

Sí, molt. Ha estat una temporada llarga perquè amb la Covid primer no vam poder jugar. Nosaltres, per sort, sí que entrenàvem i això ho vam notar al principi i vam poder prendre una bona dinàmica que hem allargat.



El primer rival al play-off serà el CP Roda. Com ho veu?

Encara no l’hem analitzat a fons, però sí que teníem vídeos. Ara hem parat una mica i de seguida tornarem als entrenaments.



El play-off és a partit únic. Això ho iguala tot?

Sí, com que és a un partit pot passar qualsevol cosa. En