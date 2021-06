“Miro enrere i em sento orgullós del que he aconseguit”

Després de molts anys de trajectòria al Sant Julià, a la selecció i al Sideco Encamp, decideix penjar les sabatilles i pair tot el que ha viscut al món del futbol sala. Amb gairebé 38 anys, ha arribat l’hora de dedicar el temps a la família.

Una decisió meditada i difícil.

Prendre una decisió així mai és fàcil, i més després de tants anys gaudint. Tota la temporada que hi donava voltes i cada cop tenia més clar que aquest any, passés el que passés, ho deixava.



Sentia que era el moment.

Totalment. Fins i tot a l’inici de l’any passat ja m’ho vaig plantejar però em vaig desdir a darrera hora i vaig seguir una temporada més.



Quan ho decideix?

Ho tenia bastant assumit. Molt cansament acumulat, moments que no pots gaudir de la família, tinc els dos petits que creixen molt ràpid, i ja durant tot aquest any ho