“En nou anys, el 80 per cent dels vehicles seran elèctrics”

L’emprenedor ha triat NIU, la incubadora d’Andorra Telecom, per donar impuls al seu projecte de mobilitat elèctrica sostenible i econòmica. L’start-up espera tenir els primers vehicles al mercat a final de l’any 2023.

Què és LUPA Motors?

Es tracta d’un projecte de mobilitat elèctrica amb, de moment, dos vehicles en desenvolupament: un cotxe de segment B i una furgoneta de distribució d’última milla. Tots dos incorporaran un patinet elèctric, per poder-nos moure amb facilitat si no podem aparcar prop del destí.



Per què han decidit instal·lar-se al NIU d’Andorra Telecom?

Vam veure que Andorra té molt de potencial pel que fa al desplegament de la tecnologia 5G, que és un dels aspectes en què més volem incidir. Per això establir contacte amb l’empresa de telecomunicacions era fonamental. Ens vam reunir amb el NIU i hem acordat