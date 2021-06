“Això d'usar i llençar és una cosa molt recent”

Nord-americana resident a Andorra des de fa 13 anys, és l’ànima d’Andwearis, un projecte que transforma materials tèxtils per llençar en peces de roba i complements. McDonald defuig la moda ràpida i els productes d’un sol ús.

Vostè va deixar de consumir plàstics fa uns anys. Per què ho va fer?

Vaig decidir que havia de fer un canvi d’estil de vida quan vaig adonar-me de la quantitat de residus que generàvem a casa. Tot comença amb un primer pas, i per a mi va ser quan vaig arribar a la conclusió que havia de deixar de consumir productes d’un sol ús.



No deu ser fàcil viure sense plàstics.

És molt difícil perquè la majoria dels productes que consumim diàriament són de plàstic o en contenen.



Com ho ha aconseguit?

No és un repte fàcil, i per això, si vols fer un