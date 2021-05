“El kendo és fer meditació amb una espasa”

És president d’Andorra Okada Dojo. Ubicat a la parròquia d’Andorra la Vella, aquest club de kendo està apadrinat per la família Okada, una nissaga japonesa que treballa per difondre aquest esport arreu

del món.

Què és el kendo?

El kendo és l’art de l’esgrima japonesa. Totes les tècniques de lluita amb espasa que els japonesos van aprendre durant milers d’anys al camp de batalla van transformar-se en una art marcial en temps de pau. Per això és molt més que un estil de combat. És una forma de desenvolupament personal.



És útil per a l’autodefensa?

No n’és la finalitat. En una situació quotidiana normalment no tindràs una espasa a mà si algú t’ataca. El que compta, en aquesta art marcial, és el control de les pròpies emocions més que no pas l’agressivitat. El kendo és fer meditació