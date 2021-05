“El mercat literari afavoreix el model clàssic de novel·la”

Ha presentat a la Seu ‘L’aigua que vols’, una novel·la singular, tant per l’estil i per la riquesa de l’univers narratiu com pel que fa a l’estructura i la proposta formal de l’edició, amb la qual va guanyar la darrera edició del premi Sant Jordi.