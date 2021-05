“Volem guanyar la Copa i hi anirem a totes”

Originari de Gàmbia, va començar a jugar a futbol al Maresme i va debutar a Primera amb l’Espanyol. A l’estiu va arribar al conjunt lauredià, on ja s’ha assegurat la classificació europea i diumenge buscarà la Copa Constitució.

Segons i objectiu aconseguit amb la classificació europea.

Sí, ha estat una satisfacció molt gran tant per a mi com per a la resta de la plantilla.



Han lluitat fins al final per la lliga amb l’Inter. Què ha faltat?

L’Inter té una molt bona plantilla i els últims anys està sent campió, i no és de casualitat. Està millor preparat i té molt bons jugadors.



Quina valoració del curs fa?

De moment és molt bona i significa molt després d’un any tan dur. Ho hem pogut fer avançar tot i tenir algun problema durant l’any amb tota la feina i l’esforç que hem tingut.



