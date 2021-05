“El 99,9% dels corredors han pogut acabar la prova”

Es considera emprenedor de naixement i una persona atenta i optimista dins el món de l’esport. 47 anys. Al capdavant d’Spartan Race, ens parla de l’edició que tindrà lloc a Andorra el cap de setmana del 12 i el 13 de juny, en què es duran a terme les modalitats esprint, súper, ‘beast’ i ultra.

Spartan Race. D’on sorgeix el nom de la prova?

La va escollir el fundador, Joe Desena. Ell tenia molta afició per la vida espartana.



Quants anys fa que se celebra a Andorra?

Des de l’any 2016. Aquest serà el sisè any.



A la web presenten la prova com “una cursa de 5 quilòmetres i 20 obstacles que et canviarà la vida”. Per què?

És una cursa molt divertida i alhora molt accessible per a qualsevol persona. De fet, el 99,9% l’ha acabat.



Llavors, no requereix preparació prèvia?

Potser si tens una vida molt sedentària, sí. Però tothom que ha fet una cursa popular també pot assumir aquesta.



