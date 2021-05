Actualitzada 25/05/2021 a les 12:11

D’un cosí que tinc a Portugal. Sempre ha tocat el piano i un dia el vaig veure, em va entrar la curiositat i vaig voler provar-ho jo també.Quan tenia nou anys vaig començar a tocar el piano clàssic i des de llavors que faig classes a l’Espai de música moderna.La meva família és portuguesa i al meu padrí li agradava molt l’acordió diatònic, un instrument clàssic de Portugal, i a través d’un amic seu vaig començar a tocar-lo. La guitarra i el cant m’agradaven i vaig veure que podia compaginar totes les arts.Totalment. Sempre m’han animat a seguir treballant en la música. Saben que m’agrada molt i em donen tot el suport que necessito per seguir aprenent i millorant dia rere dia.Sí. Ella va veure que a mi m’aportava moltes coses i m’encantava i va voler començar a tocar el piano. I, igual que jo, ara es comença a plantejar estudiar altres instruments, com per exemple el violí.Em criden molt l’atenció la bateria i la trompeta, però he de ser realista i tenir clar que no puc assumir-ho tot amb els estudis, ja que ocupen una gran part del meu temps.M’agradaria estudiar magisteri perquè sempre m’han agradat molt els nens i l’ensenyament. Tot i això també voldria fer un màster especialitzat en música per tenir més coneixement i combinar-ho amb la professió de mestra.Els meus pares em van animar a fer-ho i des de l’espai jove també em feien publicitat. Al principi em feia una mica de vergonya, però cada cop em sento més confiada damunt de l’escenari.És vida. La música em transmet vida i m’aporta molta serenitat. No sabria com explicar-ho, em relaxa, quan no em trobo bé o estic trista em poso a tocar i tot s’estabilitza al meu voltant.M’agrada tocar en solitari i en conjunt, no tinc preferències, però és cert que si en tingués l’oportunitat m’agradaria poder formar part d’un grup de música i compartir l’art amb gent que l’apassioni tant com a mi.