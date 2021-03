“Jo represento en Norman, l'ovella negra de l'institut”

És un dels actors de la primera promoció de la Jove Companyia Nacional d’Andorra, la Jocand Juntament amb els companys, amb motiu del Dia internacional del teatre representarà demà al complex del Prat del Roure d’Escaldes ‘La tercera onada’, una obra sobre ideologies autoritàries i dictatorials.

La tercera onada’ està basada en la novel·la ‘The Wave’, de Morton Rhue, i la reconeguda pel·lícula ‘Die Welle’, de Dennis Gansel. Per què vau escollir aquesta obra?

La va escollir el director. Tothom qui vingui veurà que és una obra magnífica i que arriba molt als sentiments.



L’obra parla de l’autocràcia, del nazisme. Un professor de secundària fa un experiment amb els seus alumnes fins que tot s’acaba descontrolant... Què ha representat per a vosaltres? En l’àmbit generacional us hi apropeu bastant.

Sí. Nosaltres som persones molt joves. Aquesta època no l’hem viscuda i no n’hem sentit a parlar gaire. Ha estat