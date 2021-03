“El millor del 'freestyle' és la sensació quan estic saltant”

Es va proclamar campió d’Andorra de ‘freestyle’ a Soldeu-el Tarter. Va descobrir aquesta modalitat a Ordino de ben petit i va créixer com a ‘rider’ a Arinsal. Ara és un dels integrants que formen part del nou club del país, l’Andorra Freestyle Club.

S‘acaba de proclamar campió d’Andorra de ‘freestyle’. Com va anar la prova a Soldeu-el Tarter?

Realment no va ser el meu millor dia, la veritat, però vaig estar content de com ho vaig fer. La posició al Campionat d’Andorra potser sí que l’esperava perquè era l’únic que hi havia.



Forma part de l’Andorra Freestyle Club, que s’acaba de crear. Com va anar?

Bàsicament jo abans ja estava amb els mateixos professors en un altre club, ens van comentar que crearien aquest nou club i jo volia seguir amb ells perquè havia après molt amb ells com a entrenadors i volia continuar