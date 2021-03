“El procés de la formació convencional és molt lent”

Està especialitzat en negocis enfocats al món digital. 46 anys. Nascut a Badajoz, es va traslladar a Andorra el passat mes d’agost amb la seva família. Farà la conferència ‘Noves professions per a una Andorra digital’ en el marc del Chapter d’ESADE

En que consistirà la conferència que impartirà aquesta tarda?

A la conferencia bàsicament el que veurem és la nova oportunitat que està sorgint a partir de les noves professions digitals. Hi ha un nou mercat entorn a les necessitats de les empreses per fer arribar els productes. Una part és l’e-comerce, que està ressorgint de manera molt important, en gran part per la pandèmia. I una altra és la infoproducció que és la venda de coneixement i formació a través del mitjà digital.



Parla del negoci de la infoproducció. Quants diners mou?

La indústria mou, segons la revista Forbes, més de 350 milions