“Quasi no hi ha llibres sobre Andorra escrits en alemany”

Realitza una estada a la residència Faber Andorra a la Massana. 53 anys. Nascut a Barcelona, des del 2007 que resideix a Berlín, Alemanya. És un apassionat dels idiomes i de les cultures gràcies, en part, a haver viscut un any i mig a l’Equador quan era adolescent.

Què li va despertar la passió per la cultura?

L’experiència d’anar a viure a Sud-amèrica amb 15 anys em va fer canviar el xip. El fet de sortir de la meva terra i trobar-me i descobrir un món completament diferent em va fer al·lucinar. Allí va ser on se’m va despertar aquesta realitat diversa del món i de la vida.



Porta més d’una dècada vivint a Berlín.

La cultura alemanya sempre m’ha agradat molt i des de ben petit que tinc una gran facilitat per aprendre idiomes. Quan vaig començar a estudiar alemany em vaig sentir atret per tot el que l’envoltava i