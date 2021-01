“L'esperit casteller continua i la gent ho troba a faltar”

La crisi sanitària no ha tallat les ales als Castellers d’Andorra, que malgrat la inactivitat busquen fórmules per mantenir l’esperit. La il·lusió per la tradició de les construccions és molt més forta que el desencís d’haver d’aparcar el contacte humà. Ara, sense castells, qui el fa patir és el Barça.