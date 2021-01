“Les limitacions administratives frenen més que la por al virus”

Viatjar en temps de pandèmia. És responsable d’administració i vendes de Viatges Emocions, on treballa des del 2001. El sector de les agències s’ha vist molt tocat per la crisi, però també ha sabut reinventar-se en espera de temps millors.

Actualitzada 19/01/2021 a les 20:46

Es troba a faltar poder viatjar amb tranquil·litat?

Molts clients ens ho diuen: enyoren els viatges. Durant els últims anys, el fet de viatjar s’ha convertit en una necessitat bàsica per a moltíssima gent. Viatjar és una manera d’esbargir-se, de desconnectar, de viure noves experiències. Ha omplert una part important de les nostres vides, i ara es troba a faltar molt.



A l’estiu es va viure un petit parèntesi...

Sí, és cert que es va començar a obrir, i això ens va donar un bri d’esperança. Malauradament, tot això es va truncar, i des del setembre pràcticament no es pot fer res.



És impossible fer unes vacances ara?

No, però les limitacions administratives frenen molt, més que la por a la malaltia. Crec que la gent s’ha acostumat a conviure amb el virus, i sap que, mantenint les mesures de precaució, corre el mateix risc aquí que en qualsevol altre lloc. Però tots els tràmits que hi ha de PCR, de formularis, etc., òbviament dificulten poder viatjar sense preocupacions.



Quines destinacions han estat les més demanades des de l’esclat de la crisi sanitària?

Especialment llocs de proximitat: illes, costa espanyola... I també turisme d’interior per dins d’Espanya: balnearis, zones tranquil·les del nord... sortir una mica de la massificació.



En aquest context, com ha canviat la tasca de les agències de viatges?

Actualment estem solucionant molts temes de retorn, de gent que havia marxat a altres països a treballar, i també estem tramitant força viatges de feina o d’urgència. I tenim demandes per mitjà i llarg termini: setmana Santa, estiu... S’està treballant el millor possible, però amb la vista posada que tot vagi bé. En aquest moment el més dur que hi ha és la incertesa. Per sort, les agències del país hem sabut reaccionar molt bé a l’adversitat, amb professionalitat i rapidesa. I les mesures del Govern han estat decisives per tirar endavant.



Com preveu el retorn a la normalitat?

Serà una cosa concèntrica, començant amb un turisme més proper i amb viatges progressivament més llargs a mesura que la situació s’estabilitzi. I evidentment hi haurà un boom inicial, perquè la gent tindrà molta necessitat de sortir.



Fins quan haurem de seguir viatjant amb mascareta?

Dependrà de com actuï la vacuna i dels períodes d’immunitat que doni. Evidentment, si els períodes són curts, les precaucions s’hauran d’integrar a la nostra vida. Caldrà viatjar amb les mesures que estableixin les autoritats i les companyies. De moment, podem marcar-nos objectius: ara que hi ha temps, podem mirar-nos amb calma quin viatge farem quan tot això acabi.