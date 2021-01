“Donem eines per gaudir d'un envelliment saludable”

L’espai ha arrencat una nova temporada d’activitats per a la gent gran. 57 anys. Dirigeix la Fundació Crèdit Andorrà, que treballa per construir un país millor i per al benestar de les persones. Amb l’arribada de la pandèmia van crear l’Aula Virtual per arribar als padrins.

Per què van decidir obrir L’espai?

La fundació va posar en marxa L’espai el 1999, centrat en l’aprenentatge de les noves tecnologies. En aquells moments, les TIC irrompien amb força i perillava que les persones grans en quedessin al marge. Va ser una aposta del patronat, sensible al canvi que havien de suposar les TIC en les nostres vides. L’espai sempre ha estat un espai obert, s’ha anat adaptant a les demandes dels usuaris i s’ha convertit en un centre de formació que fomenta un envelliment saludable d’una manera integral.



Quins beneficis aporta?

L’aprenentatge i el coneixement. Donem eines perquè els usuaris gaudeixin d’un envelliment saludable. També facilitem la socialització i la companyonia. És fonamental tenir alguna distracció quan ja no tens obligacions.



La Covid no els ha aturat.

Efectivament. No podem deixar de banda els nostres usuaris. Quan vam haver de cancel·lar les activitats presencials, ràpidament vam posar en funcionament l’Aula Virtual amb activitats, cursos i consells que de forma virtual donen continuïtat a la formació. A més, utilitzem una plataforma online que permet fer les classes en directe.



Tot just acaben d’arrencar una nova temporada.

Dilluns es van iniciar els nous cursos. Hem programat activitats per als tres primers mesos, amb l’esperança que la nova realitat ens permeti reprendre l’activitat presencial.



Quants usuaris tenen?

Tenim uns 150 subscriptors, 2.000 activitats ofertes des de l’inici de l’Aula Virtual i més de 200 directes, amb unes 7.600 visualitzacions.



Quines peticions els fan?

Els tallers de telèfon mòbil, d’estimulació de la memòria mitjançant la informàtica o el de creativitat digital. L’anglès i el francès, la història d’Andorra, les xerrades sobre prevenció de la salut. Intentem oferir activitats que els agradin, perquè escoltem les seves inquietuds. És important adaptar-se a les necessitats de cada moment. La rapidesa amb què va tot ens fa estar molt atents per oferir un programa atractiu.



Creu que fer les activitats telemàticament és una oportunitat per atraure més usuaris?

Sí. Hem creat una finestra oberta al món. Malgrat això, esperem que la situació es normalitzi perquè el que més ens agrada és el contacte amb les persones i perquè, sense voler-ho, ara no facilitem la socialització i la compa­nyonia.



Quines altres tasques du a terme la fundació?

Promovem accions en els àmbits social, educatiu i cultural per contribuir a la construcció del present i del futur del país i, sobretot, al benestar de les persones.