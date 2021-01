“La salut és un benestar total, físic, mental i social”

És el president de l’Andorra Health Destination. 32 anys, llicenciat en periodisme i en ‘Business Administration’. La clínica de medicina regenerativa on treballa com a director de comunicació, Cellab, col·labora en el nou clúster sanitari d’Andorra.

D'on sorgeix la iniciativa per crear un clúster sanitari?

Fa tres anys Actua Empresa va crear el club de producte de salut a Andorra i diverses empreses ens vàrem unir per promoure productes. I una de les iniciatives que va sorgir va ser l’estudi de les oportunitats que hi havia en aquest sector al país i veient que hi havia possibilitats, vam crear la plataforma.



Quin és l’objectiu de la plataforma Andorra Health Destination?

Crear un producte diferencial de país en el qual no només ens limitem a vendre el que ja fem actualment, sinó que busquem un producte únic que es pugui