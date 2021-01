“Volem traslladar un tros de paisatge a cada plat”

Col·labora amb els germans Puy en el restaurant de Les Pardines. 45 anys. Nascut a Sagàs, Catalunya. Té una estrella de la guia Michelin al seu restaurant Els Casals. Durant la seva carrera ha treballat a Barcelona, el País Basc i durant tres anys ha estat a França.

Què el va portar a venir a Andorra a col·laborar en el projecte del restaurant de Les Pardines?

El que em va fer venir és que aquí hi ha una família darrere i que també són pagesos, com a casa meva. Hi ha un paral·lelisme important entre aquest restaurant i el que tenim a Sagàs, que fins i tot trobo divertit. El Jordi i en Josep Maria Puy, que són germans, fan un esforç de no especular i reconvertir una cosa agrària, sense perdre l’agricultura, i passar al tercer sector. Tot dins l’explotació... això és un patrimoni per a Andorra.



Quin tipus