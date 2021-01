“Per viure de la ramaderia, o et desvius o t'arruïnes”

Dedicat a dues vocacions. De petit passava hores ajudant els veïns a munyir vaques i aprenent l’ofici de ramader. Després, el futbol va ocupar la seva joventut, i ara compagina totes dues vocacions a costa de robar temps al rellotge.

No és el millor any per ser banderer.

Portem tants mesos de pandèmia que ja ens ho vèiem a venir que potser hauríem de suspendre alguns actes. Encara que fins al darrer moment tenia l’esperança que seria possible preparar l’escudella, sobretot pel que significa per a la gent i per a la ciutat.



Havia passat mai abans, que se suspengués l’escudella?

Pel que jo sé, no hi ha constància que se n’hagi deixat de preparar cap any.



Imagino que es va decidir abans d’encarregar tota la vianda.

La comanda no es fa fins al darrer moment per evitar precisament que es pugui fer malbé. En