“Un xef cuina de les cultures que ha absorbit”

S’ha adherit a la campanya de la Massana Fogons i prepararà una escudella amb xili 39 anys. Nascut a Ciutat de Mèxic. Dels set als 24 anys els va passar a Phoenix (Arizona). Fa 15 anys que viu a Andorra. Al novembre va encetar una nova etapa obrint el restaurant California Grill a Arinsal.

Com se li ocorre obrir el novembre passat un local de restauració en el context actual?

Ha estat una oportunitat inesperada. Certament són temps complicats, però a final de novembre va sorgir aquesta opció. Fa 15 anys que soc al país treballant com a empleat i ara amb tantes coses difícils havia de sortir alguna cosa positiva. Així que ara l’única cosa que puc fer és ajupir una mica el cap i treballar amb el poc que tinguem.



Com se li va presentar aquesta oportunitat?

Els darrers inquilins de l’Hotel Micolau van rescindir el contracte a causa de la pandèmia. Llavors estaven buscant