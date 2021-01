“No m'esperava acabar tercer a la primera cursa”

>> Porta l’automobilisme a la sang i el practica des dels tres anys

Amb només 13 anys és un dels participants de les Crèdit Andorrà GSeries, en què va ser tercer a la primera prova. A més, l’edició passada va acabar al podi de la classificació general al segon lloc.

L’any passat ja vas ser segon a les Crèdit Andorrà GSeries i enguany t’has estrenat amb la tercera posició a la primera cursa. T’ho esperaves?

La veritat és que no. Tenint en compte que era la primera carrera i el nivell que hi havia, amb pilots com Cohete Suárez, Nil Solans o Xevi Pons, no m’esperava fer aquest resultat.



Què és el que més t’agrada de conduir sobre gel?

És una experiència diferent perquè a Catalunya només es veu córrer sobre terra i asfalt, i la veritat és que fer-ho sobre neu és molt maco i divertit.



Ets d’Olost de Lluçanès, com va sorgir