“Molts joves s'han sentit atacats durant la pandèmia”

La crisi sanitària, vista per la joventut És el director del reportatge ‘Altaveu Jove’, que recull els testimonis de set joves sobre el confinament. Demà al vespre (20 h) es podrà veure al Palau de Gel en el marc d’una mostra de curtmetratges

De quina manera va sorgir aquest projecte?

L’Elisabet Almiñana, representant juvenil d’Andorra al Consell d’Europa, va contactar amb mi durant la primera onada de la Covid-19 perquè volia presentar un relat, en format audiovisual, sobre la vida de diferents joves durant el confinament.



Com va ser el procés de selecció?

Vam fer una crida a través de les xarxes socials per tal de trobar els testimonis. Gent que volgués i pogués participar.



Va haver-hi bona resposta?

Va costar una mica trobar joves que volguessin parlar davant de càmera. Algunes entrevistes també van caure per qüestions d’agenda o pels confinaments. Finalment, vam poder