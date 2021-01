“Darrere de tot objecte hi ha la feina d'un dissenyador”

En el principi de tot plegat Va treballar a Barcelona i Andorra fins que el 2009 va fundar Creativa Disseny. Ha estat la guanyadora del primer concurs de la Germandat de Sant Sebastià per dissenyar el cartell de les festes de l’entitat

El disseny del seu cartell és molt net: la informació que vol transmetre arriba d’una manera molt directa.

Aquesta és la meva línia de treball habitual i la que millor em defineix. No m’agraden gens els dissenys recarregats. Partint d’aquesta premissa, vaig pensar en les caramelles com una de les activitats més representatives de les moltes que organitza la Germandat de Sant Sebastià, i en la S com la inicial que aplega tots els homes que en forment part.



En ser el primer cop que es convoca el concurs, li ha permès treballar amb més llibertat?

La feina a l’estudi no