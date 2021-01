“És un privilegi que apostin per nosaltres al sènior 5x5”

Component de la selecció femenina absoluta i jugadora del CB Nou Esplugues. 20 anys. Estudiant de direcció hotelera i una fixa en les convocatòries de 3x3. Celebra la reactivació del combinat 5x5, que ja es troba amb la vista posada en l’Europeu dels Petits Estats de Xipre.

Uns dies per preparar l’Europeu dels Petits Estats.

I per entrenar-nos totes juntes i aprofitar els moments que tenim. Hem treballat tres dies durant les festes de Nadal i està tot el grup molt il·lusionat. Que s’hagi recuperat la selecció absoluta i poder-ne formar part és un honor per a mi. Feia anys que el combinat 5x5 no competia i que apostin per nosaltres és un privilegi.



La majoria de les jugadores viviu i competiu fora d’Andorra. Ha de ser complicat reunir-vos a totes.

Ho és, però totes tenim moltes ganes de veure com creix el projecte del bàsquet femení al país. La