“Molts productes quotidians tenen gran impacte ambiental”

Pautes per reduir els residus Aquest matí (11 h) imparteix el taller virtual ‘Mínimus, el consumidor responsable’, adreçat a infants a partir de 8 anys, però obert a tots els públics. La xerrada clou el cicle d’activitats de Nadal del centre

En què consisteix el taller d’avui?

Explicarem els diversos punts que cal seguir per fer possible un consum responsable, amb exemples pràctics aplicats tant a l’escola com a la compra d’aliments.



Com es pot aplicar el consum responsable a l’àmbit escolar?

En moltes qüestions: des dels tetrabrics que els comprem per a l’hora d’esmorzar o de berenar, fins als embolcalls que fem servir per als entrepans, ja que és important que no portin plàstics o paper d’alumini, que després acaben a les escombraries. Sempre es poden fer servir alternatives com carmanyoles, cantimplores, embolcalls reutilitzables...



En quines altres qüestions és important incidir?

Es