“Hi ha comunitat d'e-sports i faltava una associació”

Vinculat al món de l’esport del país és la cara visible de l’associació d’esports electrònics.

Exjugador i entrenador del CV Encamp presideix una encara embrionària entitat d’una activitat que fa temps que és molt més present que futur. Els e-sports arriben a Andorra per quedar-s’hi

Era qüestió de temps crear una associació al país.

És un sector que es troba en una etapa embrionària, de començament, però que cada cop es consolida més i troba més acceptació. No som la primera associació nacional, perquè tots els països en tenen, però a Andorra notàvem que faltava aquesta possibilitat.



Ja feia un cert temps que al país s’estava apostant pels e-sports.

Exacte i, precisament per això, pensàvem que al país faltava una associació. Es feien i es fan moltes coses relacionades amb els e-sports, com la lliga virtual o l’existència a Ordino del centre de tecnificació per a pilots. Tot