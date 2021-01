“Ens hem trobat amb nens que han patit regressions”

L’Autea Market estarà obert fins a finals de gener a la planta baixa d’una de les bordes d’Aina.

49 anys. És la vicepresidenta de l’associació del Trastorn de l’Espectre de l’Autisme. En un context en

el qual fer actes per a recaptar fons es complica, l’ens inventa un mercat de segona mà solidari.

Com va sorgir la idea de fer un ‘market’ solidari d’Autea?

Va sorgir per buscar una font de finançament per poder tirar endavant programes que tenim en marxa i que tenim pensats. Aquest any amb la pandèmia moltes fonts de finançament que teníem que eren activitats que es feien amb entitats esportives no s’han pogut fer. Ens hem quedat sense diners i va sorgir aquesta idea. Autea fa temps que està creixent bastant, cada vegada fem més coses i necessitem més finançament. Estem molt agraïts de la gent que ens ha portat coses perquè són objectes que estan nous i se’ls