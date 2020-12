“El meu objectiu és no perdre la passió pel vòlei”

20 anys i tota una vida lligada al món de l’esport. Després de provar diverses disciplines va endinsar-se al vòlei amb 14 anys fent la modalitat de platja, després va passar a la pista amb el CV Andorra i ara defensa els colors del CV Encamp.

Com va començar en el món del vòlei?

Va ser quan tenia 13 o 14 anys. Primer em vaig estrenar amb el vòlei platja i em va enganxar. Vaig començar a la pista amb el CV Andorra i posteriorment vaig arribar al CV Encamp.



Havia fet altres esports abans?

Sí, des de ben petit havia fet moltes coses. Vaig jugar a futbol i a bàsquet, i també feia esquí, sempre m’ha agradat l’esport.



Segueix fent vòlei platja. Com és aquesta convivència?

És fàcil, sempre he compaginat les dues coses i alguns dels aspectes del vòlei platja els he pogut aplicar a la pista. A més,