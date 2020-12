“Aquest Nadal no ens hem plantejat tornar a casa”

Va estar durant tres anys exercint al Principat. 41 anys. Nascut a Barcelona, actualment viu a Connecticut (EUA) des de fa gairebé sis anys. Treballa a la popular cadena esportiva ESPN analitzant i narrant partits de futbol.

Com s’està vivint la pandèmia als Estats Units?

La veritat és que la situació no és gaire diferent. Tot­hom està molt cansat de les mesures i durant l’estiu hi va haver una relaxació del confinament i ara tot se n’ha anat de mare. Ara, gairebé tots els estats estan en alerta vermella.



Les restriccions imposades són com les que hi ha aquí?

No són tan estrictes. Hem de pensar que aquí, als Estats Units, s’incentiva molt la llibertat individual i no agrada gaire això de prohibir coses. Però sí cal tenir en compte que la mentalitat del país canvia força de si estàs