“La gent que té més diners té més problemes emocionals”

Té un centre anomenat Kailash a Prat de la Creu on imparteix sessions de sonoteràpia. 66 anys. Nascut a Barcelona. Titulat per l’Institut espanyol de sonoteràpia. Col·labora amb Caldea en un taller de bols tibetans. Amb la pandèmia han crescut les consultes per desequilibris emocionals.