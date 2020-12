“A la cuina, el formatge s'ha de tractar amb respecte”

Una proposta gastronòmica diferent per a les festes de Nadal. Al Mas d’Eroles elabora un ampli catàleg de formatges, la majoria amb llet crua de vaca, però també d’ovella, i a l’Espai de Tast ofereix una carta basada precisament en la versatilitat culinària del formatge.

No m’acabo d’imaginar una taula de Nadal sense la sopa de galets, la carn d’olla, el pollastre rostit...

Res no és etern. Tot és viu i va evolucionant amb el temps. De la mateixa manera que hi va haver un moment en què algú va posar a taula per primer cop una sopa de galets, hi haurà un moment en què deixarà de ser un plat habitual de Nadal.



Arraconem la tradició, doncs?

No, només dic que hi ha un temps per a cada cosa, i que quan arribarà el dia que la tradició canviarà voldrà dir simplement que som en un altre