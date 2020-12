“Aquesta Papanoelada ha tingut més sentit que cap”

Va participar a la Papanoelada que es va celebrar dissabte pels carrers de la capital. 22 anys. És un apassionat de les motos i ja fa tres anys que participa en aquesta iniciativa. Enguany els participants feien un donatiu de cinc euros que es destinava a comprar regals de Nadal per a Càritas.

Per què va decidir participar en la Papanoelada?

És una experiència molt maca. Ens vestim de Pare Noel i ens ajuntem un grup gran de motoristes per circular pel centre. Es paguen cinc euros per participar-hi i es destina a comprar regals per als nens. Aquest any, com que per la Covid-19 no els podíem repartir, els hem donat a la campanya de Càritas impulsada per Òscar Royo i RTVA.



Quants cops ha participat en aquest esdeveniment?

Aquesta va ser la tercera vegada. L’any passat ho vam organitzar amb més temps i vam posar llumetes a les motos, d’aquestes que van amb una