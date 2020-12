“Avui dia és molt difícil viure només de la fotografia”

L’èxit de la seva exposició n’ha prorrogat la durada fins al gener. 28 anys. Resideix a la parròquia d’Encamp, tot i que el seu origen és francès. Fa només dos anys que es dedica de manera professional a fer fotografies en diferents països del món.

D’on ve la seva passió per la fotografia?

M’agrada molt viatjar, en algun moment vaig sortir frustrat d’algunes imatges a nivell del que veia i poder compartir-les amb la gent, no només el paisatge sinó traslladar l’emoció dels llocs que sentia, i era molt difícil de compartir. I en algun moment vaig començar a disparar fotografies per traslladar la meva visió dels llocs.



Es dedica només a la fotografia?

Complemento la fotografia amb feines durant la temporada d’hivern, perquè és molt difícil viure només de la fotografia. Hi ha qui ho aconsegueix, i jo estic en aquest procés però encara no me n’he