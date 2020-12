“Hi ha un 'boom' rural i Andorra s'ha de reforçar”

Farà la ponència ‘Com pot competir Andorra en un entorn de gegants?’. 53 anys. Nascut a Madrid, però ha viscut en diferents indrets del món. És professor de màrqueting digital a Esade des del 2003 i director del programa executiu de transformació digital des del 2017.

Per què van decidir centrar el debat en Andorra?

Va ser una petició d’Esade Alumni, i va ser aleshores quan se’m va ocórrer el títol de la ponència: Com pot competir Andorra en un entorn de gegants? Estem en un món en el qual sembla que els grans cada vegada són més grans i acumulen més poder i riquesa.



I com pot competir Andorra?

En aquest entorn en el qual ens toca viure han canviat moltes coses, si ja anàvem a un ritme vertiginós, aquest any el canvi ha estat brutal i ha arrasat indústries. Però alhora hi ha sectors que