“La resolució arbitral té els mateixos efectes que la judicial”

Secretari general del Tribunal d’Arbitratge del Principat d’Andorra (TAPA). Una altra via per resoldre litigis. Doctor en Dret i advocat. Professor d’arbitratge intern i internacional. Demà a les 12 h participa en un webinari organitzat per la Cambra de Comerç per fer conèixer el TAPA a la comunitat empresarial.

Actualitzada 15/12/2020 a les 06:30

En què consisteix l’arbitratge?

L’arbitratge és potser una de les formes més antigues de dirimir conflictes al món. Abans que, arran de la Revolució Francesa, la justícia fos assumida per l’Estat modern en forma de monopoli, s’impartia de formes molt diverses, i una de les més tradicionals era que un particular resolgués un conflicte entre dues persones. El model es manté avui dia: uns àrbitres lliurement designats per les parts poden impartir justícia.



Un àrbitre pot examinar qualsevol cas?

No. Per exemple mai podria dirimir un homicidi o un delicte penal, perquè no es tracta d’una cosa privada: perseguir un homicidi interessa tota la societat en el seu conjunt. Els assumptes que generalment dirimeix un àrbitre són de caire civil o mercantil.



Quins avantatges té l’arbitratge?

En primer lloc, és un procediment força ràpid, bàsicament perquè els conflictes es resolen en primera i única instància. Un segon avantatge seria l’especialització.



En quin sentit?

Bé, un jutge pot ser una persona molt intel·ligent, però pot tenir mil assumptes al seu jutjat i de caràcter molt divers. En l’arbitratge, en canvi, el tribunal pot buscar especialistes en determinades qüestions per dirimir un assumpte concret. I relacionat amb això, un tercer avantatge: l’àrbitre també es pot pronunciar sobre dret estranger, de manera que pot recórrer, per exemple, a una persona especialitzada en dret francès si fos necessari. En conflictes de caire internacional, per tant, l’arbitratge és també molt adequat.



Andorra necessitava un tribunal d’arbitratge?

L’arbitratge sempre és necessari, tot i que és cert que el país ha viscut molts anys només amb jurisdicció i es pot dir que un tribunal arbitral no era indispensable. Però hem de pensar que tots els països moderns, sense anar més lluny França o Espanya, tenen no un, sinó molts tribunals d’arbitratge. I tenint en compte que aquest instrument ajuda a descongestionar la justícia ordinària, sempre és molt útil.



La resolució d’un àrbitre equival a la d’un jutge?

Sí, té els mateixos efectes que la judicial. En casos molt excepcionals, però, la decisió d’un àrbitre la pot revisar un jutge. Per exemple, si s’han violat les regles més elementals del procediment.



En l’arbitratge també es pot establir jurisprudència?

No, perquè mentre que les sentències dels jutges es publiquen, en l’arbitratge regeix el principi de confidencialitat. Per tant, a no ser que les parts ho autoritzin, el tribunal no publica les resolucions. Això és el que impedeix que, almenys a Andorra, pugui haver-hi jurisprudència.