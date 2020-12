“Amb les joies vull transmetre el respecte al planeta Terra”

Paradista de joies artesanes al Poblet de Nadal de la capital 34 anys. Nascuda a Encamp, es dedica a la creació de joies a partir de materials orgànics dels boscos andorrans. El projecte, anomenat Som de Bosc, amb la Covid-19 ha obert una botiga en línia.

Escullo matèria orgànica que ens representi, que sigui rústica, de bosc. M’encanta treballar amb pinyes, bolets, líquens, molses, plomes, branques, falgueres, flors. Aquesta manera de treballar és una invitació a contemplar la perfecció que ens envolta.



Com sorgeix aquest amor per les joies i la natura i fusionar-ho al mateix temps?

L’art sempre ha sigut una veu incallable. Vaig començar fent dibuix artístic. I després vaig ser alumna de tot el que em cridava l’atenció. Fa 11 anys vaig mudar-me expressament a Còrdova, a Espanya, per aprendre dels mestres més tradicionals de joieria i orfebreria, com a alumna d’una disciplina més.



I va ser a partir de llavors quan va decidir fer joies?

Va ser quan vaig descobrir que la resina existia, i que les possibilitats eren infinites. Vaig visualitzar una col·lecció de joies explícitament de bosc. Em vaig imaginar tota aquella matèria orgànica que era eterna i no vaig poder parar fins que vaig aconseguir treure un resultat digne. Sabia que la gent ho havia de veure.



I com aconsegueix els materials? Els recull expressament vostè mateixa?

El bosc me’ls dona. Aquest projecte s’alinea amb la meva percepció de la realitat. Intento transmetre el respecte que em genera el planeta Terra. Agafo materials del bosc amb amor i respecte. Sempre tinc en compte el que la natura em dona.



Som de Bosc és un projecte en què està vostè sola?

Podria dir que Som de Bosc gràcies a tots els mestres, que m’han fet autodidacta en aquesta nova disciplina. He aconseguit tirar-ho endavant a base d’equivocar-me moltes vegades. Estic totalment sola i això ha comportat haver d’aprendre fotografia i estratègia digital. M’encantaria tenir un equip i dedicar-me només a la part de creativitat.



Com està sent la seva participació al Poblet de Nadal?

Pensava que les vendes serien inferiors a l’any passat amb la frontera tancada. Però m’he endut una sorpresa perquè m’he adonat que els andorrans no em coneixien. Òbviament se senten més identificats amb el meu producte que els espanyols. L’any passat el 90% dels visitants eren de fora i suposo que els andorrans marxaven els festius. Aquest any hem tingut el plaer de poder-nos trobar.



Com està vivint la pandèmia?

La Covid m’ha obligat a reinventar-me. Durant el confinament em vaig concentrar a obrir la botiga en línia. Va ser una gran sorpresa perquè la gent, tancada a casa, estava més activa que mai a les xarxes socials. Vaig guanyar molts seguidors i la botiga en línia m’ha donat més visibilitat.