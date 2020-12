“Aquesta col·laboració ens obre la porta a França”

Fa dues dècades que està lligat a les arts escèniques. 36 anys. Dirigeix i programa un festival per promocionar joves creadors audiovisuals. Ha coordinat dos videomappings en una activitat organitzada per l’Ambaixada de França a Andorra.

Quin balanç fan de les projeccions de videomapping que van fer tant a la Casa de la Vall com a la plaça Coprínceps d’Escaldes?

La veritat és que estem molt contents, perquè a la Casa de la Vall van passar unes 800 persones. També perquè a nivell d’organització, tots els que hi estem implicats, les institucions, i l’Ambaixada de França, que és qui ha promogut la iniciativa, hem pogut treballar molt bé.



Com va sorgir aquesta col·laboració amb l’Ambaixada?

Havíem d’haver col·laborat en el passat festival Ull Nu, al maig, que no es va poder celebrar. I després va ser una proposta de