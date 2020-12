“La fira ha perdut l'essència del que era en un principi”

Ha participat a la Fira de Santa Llúcia de Sant Julià de Lòria. Fa més de 25 anys que es dedica al negoci de les flors i regenta dos establiments, a la parròquia d’Escaldes i a Sant Julià de Lòria. Li agrada participar en fires per estar més a prop dels clients.

És la primera vegada que participa a la Fira de Santa Llúcia?

Sí i no, és la primera vegada que participo a la fira de Sant Julià, però he participat en quatre o cinc ocasions a les fires que s’han realitzat en altres parròquies.



Com ha evolucionat l’esdeveniment al llarg dels anys?

Ha canviat molt la fira amb el pas dels anys. Abans era molt propera, la gent venia a mostrar els animals i es comprava bestiar, ara amb l’evolució s’ha transformat en un esdeveniment més comercial. En certa manera, ha perdut l’essència, l’esperit del que era abans, actualment hi ha