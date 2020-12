“La situació obliga a anar dia a dia i no pensar a llarg termini”

Un dels actius del país en la disciplina d’esquí de muntanya, afronta el darrer curs a ‘espoir’. 22 anys. Espera, almenys, repetir els mateixos resultats de la temporada passada. Tot i que és un any complicat no amaga la seva ambició de millorar i de somiar en el Top-30.

Per obrir boca, suposo que agraït perquè al final hagi arribat la neu.

Sí, i tant! Sembla que enguany la neu ha trigat una mica més a arribar, però tenint en compte que aquesta setmana donen previsions que nevarà cada dia s’ha de ser optimista dintre del que cap. Nosaltres intentarem, com sempre, adaptar-nos a la situació i trobar el millor lloc per entrenar.



Una temporada estranya.

Motivacionalment sempre mirem d’estar bé. Entrenem per poder competir i per això hem d’estar motivats. La gran diferència és que en lloc de mirar de cara a tota la temporada ho hem fer prova a prova